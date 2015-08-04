Діти, які пережили жахи війни, гостро потребують психологічної допомоги

Протягом минулого тижня в донецькому Центрі психологічної підтримки Гуманітарного штабу Ріната Ахметова на «Донбас Арені» психологи традиційно працювали з дітьми на індивідуальних і групових заняттях. Всього за тиждень Центр відвідали 73 дитини різного віку.

Під час занять кваліфіковані психологи застосовують спеціальні методики в спілкуванні з дітьми залежно від віку та ситуації, починаючи від арт-терапії, хенд-мейду і закінчуючи гімнастикою і бесідами.

Психологічна служба Штабу Ріната Ахметова запрошує діток від 4 до 14 років на стадіон «Донбас Арена» на психологічні групи та індивідуальні консультації. Зустрічі проходять щодня, крім неділі.

Під час групових занять та консультацій фахівці в безпечній і підтримуючої обстановці допоможуть дітям:

подолати тривожність, страхи, в тому числі внаслідок бойових дій, через спілкування, рухливі ігри, арт-терапію та інші методики;

розвинути творчі здібності;

навчитися краще розуміти, що відбувається навколо;

освоїти прості антистресові техніки, які можна використовувати разом з батьками під час критичних і стресових ситуацій.

Всього з початку роботи Психологічної служби Штабу Ріната Ахметова допомогу отримали 23 тисячі дітей різних віків, як знаходяться в зоні АТО, так і переселенців в Маріуполі, Києві, Дніпропетровську, Слов'янську та інших містах, отримали психологічну допомогу.

Для того щоб взяти участь у заняттях на «Донбас Арені», необхідно попередньо зареєструватися за телефоном 0800 509 001 або електронною поштою apapoosh@fdu.org.ua.