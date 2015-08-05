З Дніпропетровська на реабілітацію до Литви відправлені 4 бійці, поранені в АТО

З Дніпропетровська на реабілітацію до Литви літаком сьогодні відправлені 4 бійці, які отримали поранення під час проведення антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, протягом місяця українські військові будуть знаходитися в оздоровчо-медичному центрі в Друскининкає.

Центр спеціалізується на травмах опорно-рухового апарату.

За інформацією прес-служби, у цьому році центр в Друскининкає вже прийняв на реабілітацію 30 поранених українських військових.

Всього протягом 2015 року Литва візьме на реабілітацію близько 50 українських захисників.

Така допомога пораненим стала можливою завдяки домовленостям керівництва Дніпропетровської ОДА та Почесного Консульства Литовської Республіки у Дніпропетровську.

Всі витрати на реабілітацію оплачує литовська сторона.