Ще 15 мирних жителів Донбасу отримали адресну допомогу на лікування від Штабу Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, допомога надана 9 діткам віком від 1 місяця до 16 років, які перебувають на непідконтрольній Україні території Донбасу, а також на лінії зіткнення. Вони отримали підтримку у лікуванні ДЦП, вад серця, вроджених захворювань головного мозку і центральної нервової системи, епілепсії.

Серед них новонароджена дівчинка з прифронтового Дзержинська, яка при народженні отримала ураження центральної нервової системи. Фахівці Штабу передали для малятка всі необхідні медикаменти.

Читайте також20 тисяч дітей Донбасу отримали психологічну допомогу від Штабу АхметоваКрім цього, медикаментозна допомога надана і 6-м дорослим мирним жителям Донбасу, які страждають важкими хронічними захворюваннями і не мають фінансової можливості пройти лікування самостійно. Їм, згідно з заявками, фахівці програми «Адресна допомога» передали необхідні медпрепарати.

За час роботи Гуманітарного штабу Ріната Ахметова адресна медична допомога була надана 5 010 дорослим і дітям з Донецької та Луганської областей.

Хто і як може отримати адресну допомогу від Штабу Ахметова?

Діти, яким необхідно:

Проведення невідкладних операцій (тільки за наявності медичного направлення на операцію з переліком медикаментів на паперовому носії):

поранення в результаті бойових дій на Донбасі;

ургентні невідкладні операції;

протезування.

Невідкладне лікування (тільки при наявності медичного направлення на лікування з переліком медикаментів на паперовому носії):

тяжкохворі діти;

діти, які отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі;

технічні засоби реабілітації (милиці, ходунки, палиці, та ін).

Дорослі, які потребують:

Проведення невідкладних операцій (тільки при наявності медичного направлення на операцію з переліком медикаментів на паперовому носії):

поранення в результаті бойових дій на Донбасі;

ургентні невідкладні операції;

протезування.

Невідкладне лікування (тільки при наявності медичного направлення на лікування з переліком медикаментів на паперовому носії):

тяжкохворі;

мирні жителі, які отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі;

технічні засоби реабілітації при пораненні в результаті бойових дій на Донбасі (милиці, ходунки, палиці, палиці та ін)

Пільгові категорії дорослих, які можуть подати заявку на розгляд:

Пенсіонери-інваліди I і II групи (за наявності документального підтвердження);

Інваліди I та II групи (за наявності документального підтвердження);

Сім'ї, які виховують дітей-сиріт, дітей під опікою (за наявності документального підтвердження);

Багатодітні сім'ї з 3 і більше дітьми до 18 років (при наявності документального підтвердження);

Матері-одиначки або вдови з дітьми до 18 років (при наявності документального підтвердження);

Сім'ї СЖО (сім'ї, в яких знаходиться більш ніж одна тяжкохвора особа, наприклад, мати з онкологією і дитина з ДЦП, або 2 інваліда 1 групи тощо).

Географія розгляду заявок на адресну медичну допомогу

Донецька та Луганська область (непідконтрольні території України, на яких не здійснюються соціальні виплати, немає державного фінансування медичних закладів і програм);

Тільки вимушені переселенці, які виїхали із зони АТО, які мають довідку переселенця.

Зверніть увагу: допомога надається лише за наявності медичної довідки.

Заявки на адресну допомогу в лікуванні та придбанні медикаментів можна залишати на гарячу лінію Гуманітарного штабу Ріната Ахметова (0800 509 001) та електронну адресу helpdonbass@fdu.org.ua.