У ВР зареєстровано альтернативний законопроект щодо охорони здоров’я

У Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроект № 2386а-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров’я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Блоку Петра Порошенка».

Один з авторів законопроекту народний депутат фракції «Блок Петра Порошенка» Ольга Богомолець зауважила, що питання трансплантації регулюється законом України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини». Цим документом регулюються питання щодо трансплантації людських органів та інших анатомічних матеріалів для збереження життя інших людей.

Необхідність внесення змін до чинного законодавства зумовлена прагненням до забезпечення реалізації конституційного та природного права людини на життя та охорону здоров’я.

«Успішний досвід проведення трансплантацій в прогресивних країнах світу, зростання кількості хворих, для яких пересадка органів є єдиним способом врятувати життя, спонукають привести законодавство у цій сфері у відповідність до європейських стандартів. В Україні щорічно гине від 40 до 60 потенційних донорів на 1 мільйон населення, що становить близько 3 тисячі донорів, які могли б врятувати життя 10 тисячам хворим. Сьогодні у розвинених країнах світу трансплантація стала стандартом лікування багатьох патологій, а за прогнозами експертів у середині третього тисячоліття 50% хірургічних операцій будуть пов’язані з пересадкою органів людини», – зазначила Богомолець.

Цей законопроект спрямований захистити права донора та реципієнта на однаково високих рівнях. В його основу покладено європейський принцип незгоди. Відповідно до Директиви ЄС № 2010/45/ЕС «Про стандарти якості та безпеки людських органів, призначених для трансплантації» від 2010 року, основними принципами є принцип добровільності та безкорисливості, йдеться в пояснювальній записці.

«Отже, кожна особа має виважено прийняти рішення стосовно можливості стати донором після своєї смерті. Даним законопроектом передбачається, що повнолітня дієздатна особа може дати письмову згоду стати донором органів після своєї смерті. На таку особу оформлюється картка потенційного донора державного зразка. Відомості про надання такої згоди вважатимуться конфіденційною інформацією. Також, документом передбачається, що заява про надання дозволу на трансплантацію може бути відкликана», – зауважила Богомолець.

Законопроектом передбачено запровадження нових стандартів регулювання діяльності, пов’язаної з трансплантацією, змінено систему державного контролю, підвищено рівень захисту інформації про донорів та реципієнтів.

«При кожному закладі охорони здоров’я, акредитованому центральним органом виконавчої влади, що здійснює політику в сфері охорони здоров’я, будуть створені спеціалізовані відділення трансплантології за міжнародними стандартами. Крім того, вводиться обов’язкове функціонування у кожному такому закладі етичних комітетів. З метою запобігання нелегальній трансплантації та торгівлі органами, законопроектом пропонуються також зміни до Кримінального кодексу України», – додала Богомолець.