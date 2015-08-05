В Україні стартує проект із профілактики неінфекційних захворювань

В Україні стартує проект щодо профілактики неінфекційних захворювань у співпраці Міністерства охорони здоров'я України, Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні та Швейцарського бюро співробітництва в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Перегінець сьогодні на прес-конференції.

За його словами, неінфекційні захворювання - серцево-судинні, хронічні респіраторні, онкологічні і цукровий діабет - є причиною близько 86% смертей в Україні щороку. “Неінфекційні захворювання мають спільні чинники ризику, зокрема, куріння, зловживання алкоголем, нездорове харчування, малоактивний спосіб життя”, - зазначив Перегінець.

Він підкреслив, що проект працюватиме у дві фази, кожна з яких - 4 роки. “Одним із важливих аспектів у реалізації проекту є посилення ролі сімейного лікаря на первинній ланці в популяризації здорового способу життя та підвищення обізнаності населення щодо особистої відповідальності за власне здоров'я», - зазначив він.

Перегінець поінформував, що імплементація проекту розпочнеться у 7 пілотних областях - Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та в місті Київ.

Представник ВООЗ в Україні і голова бюро ВООЗ в Україні Доріт Ніцан зазначила, що проект передбачає ініціативу і від суспільства, і від держави. “Необхідно для досягнення спільної мети знизити чинники ризику, покращити умови життя для чіткого розуміння, що у центрі системи охорони здоров'я стоїть людина. Мета проекту - зменшення захворюваності на серцево-судинні хвороби на 25%”, - сказала Ніцан.

Також, на її думку, лікарі та медичні сестри в Україні піддаються експлуатації: “Якщо у медиків низька зарплата, вони вчаться на ходу, тому не можуть забезпечити населенню якісної медичної допомоги”.

У свою чергу директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні Гуідо Бельтрані зазначив, що на реалізацію проекту буде надано фінансову допомогу в розмірі 13 млн доларів.

“Проект має на меті сприяти змінам у таких сферах, як зниження ризикованої поведінки, зокрема вживання алкоголю, куріння, зменшення вживання солі, жирної їжі. Друга сфера - це раннє виявлення симптомів неінфекційних хвороб (для цього потрібно зміцнити первинну ланку надання медичної допомоги). І третя сфера - поліпшення регуляторного середовища в системі охорони здоров'я. Тут ми будемо працювати спільно з МОЗ над новими законодавчими актами. А також впливати на освіту, починаючи зі шкіл, щоб малі діти привчались до здорового способу життя. Сподіваємося, що. як результат цього проекту, тривалість життя населення в Україні подовжиться», - сказав Бельтрані.