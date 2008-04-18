Сьогодні - Європейський День захисту прав пацієнта 2008

Рішення відносно проведення Європейського Дня захисту прав пацієнта було прийняте Європейським Парламентом за ініціативи Всеєвропейської організації Active Citizenship Network (ACN) 29 березня 2007 року. Оскільки Україна приєдналась до Ради Європи більше 10 років назад, ця дата відмічається і в нашій країні.

Організатор заходів в Україні Спілка громадських організацій «Всеукраїнська асоціація захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації» під егідою Active Citizenship Network, за підтримки Громадської Ради МОЗ України, за сприяння Всеукраїнської громадської організації "Українська медико-правова асоціація" та Всеукраїнського лікарського товариства.

В Україні відсутній єдиний законодавчий документ, який гарантовано забезпечував би права пацієнтів. Сьогодні статті законів щодо прав людини у сфері охорони здоров’я розпорошені по різним документам, що не дає можливості громадянам отримувати якісну медичну допомогу в повному обсязі. Необхідна активна участь громадян і пацієнтів у створенні та впровадженні такого документу на прикладі європейської політики у галузі охорони здоров’я. За збереження свого здоров’я, перш за все, несе відповідальність сама людина. Дотримання відповідної культури поведінки, основою якої є збалансоване харчування, фізична активність, регулярне відвідання лікувально-профілактичних закладів та виконання медичних призначень, веде до підвищення якості та тривалості життя.