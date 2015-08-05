Порошенко підписав закон про спрощення порядку отримання та розподілу гуманітарної допомоги

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до Закону «Про гуманітарну допомогу» про оперативність прийняття рішень».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомлялося, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 15 липня.

Документом удосконалюються організаційно-правові основи отримання та розподілу гуманітарної допомоги з урахуванням потреб населення конкретних регіонів.

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