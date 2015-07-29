Прості правила першої медичної допомоги рятують життя

Перша допомога тому хто без свідомості та не дихає

Головне – натискати на грудну клітку

Перевір чи дихає – запрокинь голову та дивись на грудну клітку та живіт

Дзвони 103 (112) так швидко як це можливо, або накажи комусь зробити це

Натискай швидко та сильно на середину грудної клітки, давай їй можливість розправлятися

Натискай із регулярною частотою поки не прибуде допомога

Перша допомога при вдавленні (обструкція дихальних шляхів стороннім тілом)

Головне – заохочувати кашляти

Наказуй кашляти тому хто вдавився

Дзвони 103 (112), або накажи комусь зробити це, щоб дізнатися що робити далі

Перша допомога тому хто без свідомості, але дихає

Головне – повернути на бік та відхилити голову назад

Перевір чи дихає – запрокинь голову та дивись на грудну клітку та живіт

Обережно поверни людину на бік, та відведи голову назад

Дзвони 103 (112) так швидко як це можливо, або накажи комусь зробити це

Перша допомога при кровотечі

Головне – натискати пов’язкою на рану

Затисніть рану всім що є для того щоб зупинити або зменшити кровотечу

Дзвони 103 (112) так швидко як це можливо, або накажи комусь зробити це

Виконуй стискання рани до моменту прибуття допомоги.

Перша допомога при серцевому нападі

Головне – посадити людину та відразу дзвонити 103 (112)

Може бути стійкий біль у грудній клітці що поширюється у шию, щелепу, руки або шлунок

Дзвони 103 (112) так швидко як це можливо, або накажи комусь зробити це

Переконайся в тому що людина знаходиться в зручному положенні – наприклад сидіть на підлозі, спирається на стіну чи крісло

Не залишай її саму до прибуття допомоги, підтримуй психологічно.

Перша допомога при інсультах

Головне – провести тест Обличчя, Мова, Руки, Час

Думай так: Обличчя – чи є слабкість на якійсь стороні? Руки – чи руки рухаються однаково? Мова – чи її можна зрозуміти легко? Час – дзвони 103 (112)

Відразу дзвони 103 (112), або накажи комусь зробити це

Перша допомога при судомах (епілепсія)

Головне – запобігати додатковим ушкодженням

Не намагайся стримати судоми, але використовуй одяг чи щось інше, щоб запобігти ушкодженню голови

Після нападу обережно поклади людину на бік та відхили трохи голову назад

Якщо необхідно дзвони 103 (112) або накажи комусь зробити це.

Перша допомога при отруєнні

Головне – встановити ЩО? КОЛИ? Та СКІЛЬКИ?

Дізнатися чим людина отруїлася, коли це було та скільки речовини потрапило

Дзвони 103 (112) так швидко як це можливо, або накажи комусь зробити це

Не роби із людини хворого