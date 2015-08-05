МОЗ планує провести держзакупівлі ліків через організації системи ООН

Міністерство охорони здоров'я України планує провести державні закупівлі ліків через організації системи ООН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі.

«Нашими партнерами будуть організації, що входять в «сім'ю» ООН», - сказав Квіташвілі.

Такими організаціями, зокрема, будуть ПРООН, ЮНІСЕФ, ВООЗ.

Квіташвілі відзначив, що переговори щодо складання договору перебувають на стадії завершення.

Він також повідомив, що МОЗ планує працювати за міжнародними закупівлями з агентством Crown Agents. «Ця організація представляє Велику Британію і працює з багатьма країнами світу, включаючи такі країни, як Японія, і Україна теж», - сказав Квіташвілі.

При цьому міністр відзначив, що закупівлі ліків через міжнародні організації не виключають вітчизняних виробників.

У свою чергу заступник міністра охорони здоров'я Ігор Перегінець зазначив, що при виборі партнерів МОЗ керувався такими принципами: «Це партнери, які можуть надати нам допомогу із закупівлі безпосередньо, партнери, які допоможуть нам вдосконалити систему і побудувати нову систему державних закупівель. Важливим елементом був також досвід роботи в Україні».

За його словами, МОЗ визначив програми, за якими будуть здійснюватися державні закупівлі. «Це програми імунопрофілактики, тобто вакцини, лікарські засоби і тест-системи для програми протидії туберкульозу, це лікарські засоби і антиретровірусні препарати лікування ВІЛ-інфекції та тест-системи для діагностики ВІЛ, це програми онкології та онкогематології для дітей, це програми онкології для дорослих. Це кілька програм Конвенції ООН. Останнє – це програма для профілактики та лікування вірусних гепатитів для дорослих і дітей», - сказав він.