ООН: епідемія СНІДу в Україні найбільш загрозлива в Європі

ООН заявляє, що епідемія СНІДу в Україні є найбільш загрозливою в Європі, і закликає уряд збільшити фінансування на боротьбу з хворобою.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу в Україні (ЮНЕЙДС).

Зокрема, в повідомленні наголошується, що епідемія СНІДу в Україні є найбільш загрозливою в Європі, її поширеність серед дорослого населення складає, за оціночними даними, більш як 1,63%. На кінець 2007 року були зареєстровані більш як 122 тис. випадків ВІЛ-інфекції з початку епідемії у 1987 році, включаючи більш як 22 тис. випадків СНІДу та більш як 12 тис. 490 людей, які померли від СНІДу. Ці цифри відображають лише частину тих, хто живе з ВІЛ/СНІДом в Україні.

Виходячи з національних оціночних даних, зараз в Україні проживають 440 тисяч людей із ВІЛ-інфекцією, зазначає ООН.

На даний момент Україна має епідемію ВІЛ/СНІДу, що сконцентрована переважно серед уразливих груп населення, включаючи споживачів ін’єкційних наркотиків, працівників сексу та чоловіків, що мають секс з чоловіками. Проте останні дані свідчать, що принаймні у трьох областях - Київській, Одеській та Миколаївській - поширеність ВІЛ серед вагітних жінок перевищує 1%, що свідчить про те, що епідемія переходить на загальне населення.

Як зазначив координатор системи ООН в Україні Френсіс О’ДОННЕЛЛ, “незважаючи на те, що відповідь на епідемію була значно посилена протягом останніх років, сучасні зусилля щодо ВІЛ/СНІД з боку центральних та місцевих органів влади, громадського суспільства та спільноти донорів досі не справляють значного впливу на епідемію”.

За його словами, нещодавня Зовнішня оцінка національної відповіді на епідемію СНІДу виявила ряд серйозних недоліків Національної програми України зі СНІДу, особливо у сфері профілактики. Попередні результати оцінки підкреслюють важливість створення нової Загальнодержавної цільової програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД на 2009-2013, яка є прекрасною можливістю ефективно відповісти на епідемію.

Ф.О’ДОННЕЛЛ висловив серйозну занепокоєність тим, що «процеси, передбачені українським законодавством для розробки загальнодержавних цільових програм та їх бюджетів, не були дотримані, що спричинило до серйозних непорозумінь щодо нової Програми з ВІЛ/СНІДу.” Ці проблеми необхідно вирішити при підготовці до Зустрічі Високого Рівня зі СНІДу в Штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй в Нью-Йорку (10-11 червня 2008 року). На цій зустрічі країн-членів ООН Україна має звітувати щодо прогресу у впровадженні Декларації із прихильності боротьбі з ВІЛ/СНІДом та інших зобов’язань із розширення програм на шляху до Універсального доступу до профілактики, лікування, догляду та підтримки.

Ф.О’ДОННЕЛЛ зазначив, що “Міністерство охорони здоров`я України скерувало до Міністерства фінансів України Концепцію програми для погодження. Система ООН в Україні занепокоєна тим, що загальну суму бюджетного запиту на Програму може бути зменшено від 6,5 до 2,2 мільярдів гривень. ООН наполегливо рекомендує залишити мінімальне фінансування на Програму у розмірі 6.5 мільярдів гривень, включаючи 5,7 мільярдів гривень із державного бюджету”.

Для того, щоб розробити більш ефективну Національну програму зі СНІДу, Система ООН в Україні наполегливо рекомендує відкласти кінцевий термін для її розробки, який зараз встановлений на 15 квітня 2008 року, та переглянути процедури її розробки, щоб Програма могла слугувати керівництвом для зусиль всіх урядових та недержавних партнерів.

“Система ООН впевнена, що краща підготовка призведе до створення кращої програми”, - сказала Корі УДОВІЧКІ - помічник Генерального секретаря ООН, асистент Адміністратора Програми розвитку ООН та директор Регіонального бюро Програми Розвитку ООН з країн Європи та СНД. “Створення ефективної програми зі СНІДу може допомогти уникнути сотень тисяч нових випадків інфікування та десятків тисяч смертей, тому ми закликаємо уряд виділити відповідне фінансування та присвятити більше уваги розробці Національної програми зі СНІДу".

Вона зазначила, що Система ООН підтверджує своє прагнення надавати технічну допомогу та експертизу для допомоги всім секторам у розробці та впровадженні нової Загальнодержавної цільової програми по боротьбі з ВІЛ/СНІДом в Україні.