Вино корисне для людей, охочих зберегти фігуру

Як показали дослідження, деякі види вина прискорюють процес обміну речовин, пише meddaily.ru з посиланням на "Правда.RU". Головне, щоб в основі напою був чорний виноград, який містить еллагову кислоту. Дана речовина розганяє метаболізм і омолоджує клітини печінки, кажуть співробітники Університету Орегона і їх колеги з Коледжу сільськогосподарських наук.

Ефективність перевірили на гризунах. В ході експерименту тварин розбили на дві групи. Першу групу годували чорним виноградом у тому обсязі, що він становив 10% від загальної калорійності раціону. Друга група була контрольною і харчувалася різними фруктами. Даний режим харчування зберігався протягом 10 тижнів.

За цей час друга група значно набрала вагу. З першої набір не відбувався. Більш того, у першої групи знизилася концентрація цукру в крові. Як показав аналіз, чорний виноград, крім елагової кислоти, містить корисні білки PPAR-альфа і PPAR-гамма. Вони теж прискорюють обмін речовин і знижують рівень цукру. Вчені радять випивати по одному келиху вина не більше 2 разів на тиждень.