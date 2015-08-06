Щомісяця допомогу Гуманітарного штабу Ахметова отримують близько 500 тисяч осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Гуманітарного штабу Григорій Чаклунів на прес-конференції, присвяченій року роботи штабу.

"За 12 місяців допомогу від штабу було надано для 930 тисяч осіб, з яких 750 тисяч це люди похилого віку та інваліди та 48 тисячам дітей. Продуктові набори щомісяця отримують близько півмільйона людей. На відміну від інших гуманітарних організацій, надаючи допомогу найбільш нужденним, ми беремо на себе зобов'язання щодо подальших видач. Пенсіонер, який отримує у нас продуктові набори знає, що через 35 днів, він знову отримає допомогу. Таким чином наша система дає людям впевненість у завтрашньому дні і це дуже важливо в умовах повної невизначеності які принесла на Схід України війна", - сказав Чаклунів.

Він підкреслив, що вибудувати цю систему дозволила велика та професійна команда Гуманітарного штабу, а також наполегливість у подоланні проблем, які виникали протягом року.

"Ми пройшли через конфлікт з батальйонами, ми змогли налагодити роботу з державними службами – мінсоцполітики, фіскальною службою. Ми вдячні усім, хто нас чує. Ми вдячні міжнародним організаціям, які довірили нам скоординувати графік проходження гуманітарних вантажів найбільших міжнародних і національних благодійних організацій. Гуманітарний штаб має намір і надалі допомагати мирним жителям Донбасу, які найбільше потребують допомоги", - зазначив Чаклунів.

Член наглядової ради Гуманітарного штабу, директор по зв'язках з громадськістю та комунікацій СКМ Наталя Ємченко підкреслила, що одним з ключових принципів роботи штабу є ефективність. "Суть цього принципу - працювати так, щоб допомагати максимальній кількості людей, які опинилися в біді. Коли біда таких масштабів, як сьогодні в Україні, коли допомога потрібна мільйонам, від ефективності нашої роботи залежить величезну кількість життів. Штаб Ахметова сьогодні - найбільша за обсягами допомоги гуманітарна місія в Україні, в тому числі - завдяки ефективності роботи команди штабу. Я щиро захоплююся всіма, хто працює в Гуманітарному штабі і з Гуманітарних штабом, і хочу сказати слова щирої вдячності", - сказала Ємченко.