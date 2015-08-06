За рік роботи штаб Ахметова допоміг мільйонам людей на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила координатор Штабу Римма Філь,

"Рівно в цей день рік тому на брифінгу було оголошено про створення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Щоб надати максимальну допомогу мирним мешканцям Донецької та Луганської областей, 6 серпня 2014 року був створений Гуманітарний штаб, який об'єднав ресурси і можливості Фонду Ріната Ахметова, бізнес Групи СКМ і ФК «Шахтар». Ми працюємо 1 рік. Ми - це 2500 волонтерів і 80 співробітників Штабу. Це підприємства групи СКМ, Футбольний клуб «Шахтар» та благодійний фонд Ріната Ахметова на базі якого рік тому почав роботу Гуманітарний штаб", - сказала Філь.

Вона зазначила, що у штабі працюють лікарі фтизіатри і онкологи Фонду Ахметова, фахівці ФК "Шахтар", співробітники підприємств групи СКМ, волонтери та водії.

"Усі ці люди протягом року перекваліфікувалися в найкращих в Україні фахівців із закупівлі, доставки та розповсюдження гуманітарної допомоги. Основними партнерами Штабу є Маріупольський союз молоді, «Відповідальні громадяни», ЮНІСЕФ, Данська рада з питань біженців, Міжнародний медичний корпус, «Право на здоров'я», Маріупольський центр соціальних служб, «Твояперемога», «Слов'янське серце» Донбас «СОС», " Схід «СОС» та інші організації. Ми тісно взаємодіємо і координуємо свою роботу з Міжнародним Червоним Хрестом, Всесвітньою продовольчою програмою ОО і міжнародною організацією Peopleinneed", - сказала Філь.

Вона підкреслила, що штаб відповідав на виклики, які виникали в Донбасі і Україні.

"Ми робили це через реалізацію програм. Основні програми, які реалізував Штаб протягом року - евакуація і розміщення біженців, гуманітарна допомога людям похилого віку і дітям, адресна та психологічна допомога. Реалізуються короткострокові проекти, такі як «Мирне літо – дітям Донбасу!». Я впевнена, що в повній мірі оцінити все, що робить Рінат Ахметов, його Гуманітарний штаб, ми всі зможемо лише через деякий час. Та колосальна робота, яка була зроблена і робиться щохвилини сьогодні, щодня, має дуже просту, людську основу - допомогти громадянам України, які опинилися в біді, у війні. Ця допомога дозволяє вижити мільйонам наших земляків», - зазначила Філь.