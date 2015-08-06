Ініціювано наукові дослідження у пошуку "гена краси" українських жінок

Національний комітет конкурсу «Міс Україна 2015» ініціював наукові дослідження з метою пошуку «гена краси» українських жінок.

Про відповідний спільний з лабораторією епігенетики Інституту геронтології ім. Чеботарьова НАМНУ проект повідомила на прес-конференції в УНІАН виконавчий директор Національного комітет конкурсу «Міс Україна» Ірина Копаниця.

За її словами, наразі відбувається процес формування команди претенденток на конкурс «Міс Україна 2015», в ході якого відбирають дівчат не тільки за зовнішніми даними, але й вивчають їх характер, захоплення, вподобання тощо. Водночас претенденткам запропоновано здати аналіз ДНК.

В ході цього дослідження, яке враховуватиме також інформацію про родовід, фізичні дані, персональні особливості дівчат, генетики сподіваються знайти єдиний для всіх красунь «ген краси», тобто дізнатися, з чого складається краса українських жінок з точки зору науки, сказала Копаниця.

Генетик лабораторії Вероніка Бельська зазначила, що вивчення «української популяції» проводиться науковцями давно – це від питань старіння, якості шкіри, здоров’я, нервових захворювань і закінчуючи такими цікавими характеристиками, як харчування, види спорту, які підходять людині.

«У людської краси є дуже багато складових - це від зовнішності, з чого починаються кастинги, і завершуючи характером, інтелектом. І в усіх цих характеристиках є генетична складова… Ті результати, які ми отримаємо, це будуть спільні риси, які характерні українській красі. Можливо, нам пощастить і ми отримаємо якийсь унікальний результат і це буде один конкретний ген. Але всі розуміють, що єдиний ген знайти буде достатньо складно, це, скоріше за все, буде комплекс ознак, які характерні будуть ідеальній українській красуні, яку всі хотіли би бачити представником України. Тобто, це буде, напевно, генетичний портрет», - вважає науковець.

Результати цього дослідження планується оприлюднити під час фіналу конкурсу, що відбудеться 22 вересня.