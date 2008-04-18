Захоплення антиоксидантними комплексами призводить до ранньої смерті

Популярне сьогодні захоплення вітамінними комплексами в надії поліпшити стан здоров`я, може не тільки не принести ніякої користі, але навіть привести до зворотного ефекту - збільшити ризик передчасної смерті, повідомляє Telegraph.

Як говорять дослідники, ті, хто приймає комплекси антиоксидантів, що включають вітаміни А і Е, намагаючись запобігти появі такого захворювання як раку, насправді заважають організму включати свої природний функції захисту. Тим самим, ризик відправитися “на той світ" раніше у таких людей збільшується на 16%.

Учені з Університету Копенгагена провели дослідження, в яких брали участь близько 230 тисяч чоловік, і з`ясували, що точного доказу того, що антиоксиданти допомагають продовжити життя, не існує. Але більший неспокій медиків викликав той факт, що деякі подібні комплекси збільшують смертність.

Близько 12 мільйонів англійців, відзначає Telegraph, доповнює свої дієти різними вітамінними комплексами, які в Англії виготовляють у величезних кількостях. Це перше дослідження такого масштабу, яке допомогло оцінити наслідки від прийому вітамінів протягом довгого часу.

У зв`язку з результатами останніх досліджень, міністерство охорони здоров`я звернулося до британців з попередженням: "Необхідно дотримуватися обережності у використанні великих доз вітамінних комплексів, що включають антиоксиданти, вітаміни і мінерали. Їх довгостроковий вплив на здоров`ї деколи важко передбачити, а значить вживання комплексів пов`язане з ризиком".

На думку експертів, це дослідження підняло дуже актуальну проблему - людям необхідно набагато ретельніше стежити за тим, щоб зміст вітамінів не перевищував добову норму.

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