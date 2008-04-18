Київські аптеки обкрадають

Останніми днями напали відразу на декілька київських аптек.

Близько 11 годин дня в "магазин ліків" на проспекті Возз`єднання увірвався 57-річний чоловік. Він розштовхав відвідувачів, пробився до прилавка і почав вимагати терміново видати йому "веселих пігулок і побільше" (трамадол). Коли фармацевт попросила товариша показати рецепт, він дістав з-за пазухи пневматичний пістолет "Альфа". Працівники аптеки натиснули тривожну кнопку, і, поки "умовляли" відвідувача не стріляти, прибув наряд Дніпровського відділу держслужби охорони. Як говорить молодший інспектор ДСО Анатолій Хутірний, підозрюваний вже був неодноразово судимий за зберігання зброї.

А в аптеку на вулиці Туполєва зловмисник вліз під ранок, розбивши каменем вхідні скляні двері. 24-річний Сергій раніше працював там охоронцем і, мабуть, вирішив зробити собі запас медикаментів майбутнє. Вкрасти нічого не встиг, оскільки наряд ДСО затримав його на гарячому в підвалі магазина.

Також днями 25-річна дівчина намагалася винести в сумці шампуні і гелі, які стояли на стелажі, з аптеки по вулиці Вишгородській. Як вона зізналася, збиралися вкрасти знеболюючі пігулки, але не вдалося, тож прихопила, що "погано лежало". Дівчина родом з Броварів, працює кондуктором у громадському транспорті.

Главред