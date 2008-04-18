Промислові хімікати порушують роботу мозку і нервової системи

Хронічна дія органічних розчинників, знайдених в різних фарбах, папері і засобах хімічного очищення, ушкоджує центральну нервову систему. Люди, що часто працюють з такими матеріалами, можуть розвинути ознаки пізнавального погіршення, що включають втрату пам`яті, уваги і психомоторну дисфункцію, заявляють американські фахівці Асоціації неврологів і голландські експерти Академічного медичного центру в Амстердамі. Із-за шкідливих ефектів подібних хімікатів безліч людей у всьому світі знаходиться в групі ризику психічних і нервових розладів.

Аналізи результатів функціонального магнітного резонансу, сканування головного мозку серед учасників дослідження показали, що розчинники викликають істотні відхилення роботи мозку.