У Харкові обміняють сигарети на цукерки

Акція “Обміняй сигарету на цукерку” пройде на головній площі НТУ "ХПІ" з 12.00 до 15.00 (у випадку дощу - хол корпусу У-2) в рамках другого харківського екологічного фестивалю "День землі". Акція приурочена міжнародному Дню землі і Всеукраїнського дня навколишнього середовища. На фестивалі також пройде ярмарок, виставка плакатів екологічної спрямованості, антинікотинова акція "Обміняй сигарету на цукерку", виставка дитячих малюнків і конкурси.

Міжнародний День землі має об`єднувати людей планети в справі захисту навколишнього середовища. За традицією цього дня всі охочі беруть участь у впорядкуванні і озелененні своїх дворів і вулиць, різних екологічних заходах. Вперше був проведений в США 22 квітня 1970 р.

Всеукраїнський День навколишнього середовища відзначається щорічно в третю суботу квітня з 1998 р. згідно указу президента України "Про День навколишнього середовища". У 2008 р. Всеукраїнський День навколишнього середовища відзначатиметься 19 квітня.

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