Секрет стрункості француженок

Багато жінок дивуються, чому француженки такі стрункі.

Вони щодня дозволяють собі випити вина, вечеряють пізно, але не товстіють.

У чому секрет?

У француженок є правило – їжею потрібно насолоджуватися. Концентруйтеся тільки на тому, що ви їсте, при цьому слід забути про телевізор або читання книги . Французькі жінки не мають такої згубної звички, як перекушування між основними прийомами пищи. Якщо француженка все ж таки вирішить побалувати себе шоколадкою, то це буде гіркий шоколад з низьким вмістом цукру.

Мешканки Франції багато п`ють. У француженки завжди в сумочці лежить маленька пляшка води. Пити потрібно не менші два літри води в день, оскільки вода виводить шлаки і насищає організм. .

Якщо сьогодні вона з`їла шматочок шоколадного торта, то наступного дня вона обмежитися йогуртом.

Вони дотримуються правила, що їжа повинна радувати не тільки смаковими якостями, але і своїм зовнішнім оформленням.