Які спеції і прянощі прискорюють обмін речовин

Будь-який кухар знає, що страви приправляють спеціями не тільки для смаку і аромату, але і для прискорення обміну речовин. Це відбувається якраз таки завдяки здатності різних приправ розганяти кров. Вона починає йти по судинах швидше, проштовхуючи і розчиняючи невеликі згустки, якщо такі встигли утворитися, пише ladyhealth.com.ua.

Тому бажано мати вдома наступний набір:

кориця;

куркума;

каррі;

орегано;

чебрець;

аніс;

зіра;

кайенский перець і т. п.

Взагалі, при будь-яких захворюваннях судин бажано вживати продукти, що розріджують кров. При тромбофлебіті це особливо важливо, тому що підвищене згортання призводить до утворення тромбів, які можуть «подорожувати» по всьому організму. Попадання тромбу в легеневу або серцеву артерію загрожує небезпечними наслідками і навіть летальним результатом.