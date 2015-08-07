Які спеції і прянощі прискорюють обмін речовин
Це відбувається якраз таки завдяки здатності різних приправ розганяти кров.
Будь-який кухар знає, що страви приправляють спеціями не тільки для смаку і аромату, але і для прискорення обміну речовин. Це відбувається якраз таки завдяки здатності різних приправ розганяти кров. Вона починає йти по судинах швидше, проштовхуючи і розчиняючи невеликі згустки, якщо такі встигли утворитися, пише ladyhealth.com.ua.
Тому бажано мати вдома наступний набір:
кориця;
куркума;
каррі;
орегано;
чебрець;
аніс;
зіра;
кайенский перець і т. п.
Взагалі, при будь-яких захворюваннях судин бажано вживати продукти, що розріджують кров. При тромбофлебіті це особливо важливо, тому що підвищене згортання призводить до утворення тромбів, які можуть «подорожувати» по всьому організму. Попадання тромбу в легеневу або серцеву артерію загрожує небезпечними наслідками і навіть летальним результатом.