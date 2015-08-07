Корисні продукти для розрідження крові

Кожен, хто хоч раз стикався із захворюваннями вен, обов'язково повинен знати продукти, що розріджують кров. При тромбофлебіті, варикозі і інших проблемах судин дуже важливе правильне харчування, пише ladyhealth.com.ua.

Імбир – джерело гінгерола

Гінгерол – антисептик, що має масу позитивних властивостей. Одне з них – це здатність розріджувати і розганяти кров. В імбирі досить гінгерола, щоб не допустити розвиток тромбофлебіту або активно боротися з ним. Максимально корисний свіжий імбир (не маринований і не сушений), тому можна купити в магазині невеликий корінець і пити з ним чай, або додавати в салат.

Червоне вино – натуральний антиоксидант

Користь антиоксидантів відома багатьом любителям зеленого чаю. У червоному вині цих речовин більше і вони більш корисні. Антиоксидант під назвою ресвератрол як раз таки відповідає за окислення холестерину й перешкоджає його накопиченню на стінках вен. Завдяки цьому кров ходить по судинах більш активно і швидко, не затримуючись, перетворюючись у згустки і тромби.

Куряче м'ясо – джерело таурину

Крім кури таурин також міститься в:

білій рибі;

кальмарах;

яйцях;

молочних продуктах.

Таурин знижує в'язкість крові, підвищуючи тонус судин і зміцнює їх. Також продукти, що містять таурин, сприяють нормалізації кров'яного тиску.