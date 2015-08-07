Корисні продукти для розрідження крові
При тромбофлебіті, варикозі і інших проблемах судин дуже важливе правильне харчування.
Кожен, хто хоч раз стикався із захворюваннями вен, обов'язково повинен знати продукти, що розріджують кров. При тромбофлебіті, варикозі і інших проблемах судин дуже важливе правильне харчування, пише ladyhealth.com.ua.
Імбир – джерело гінгерола
Гінгерол – антисептик, що має масу позитивних властивостей. Одне з них – це здатність розріджувати і розганяти кров. В імбирі досить гінгерола, щоб не допустити розвиток тромбофлебіту або активно боротися з ним. Максимально корисний свіжий імбир (не маринований і не сушений), тому можна купити в магазині невеликий корінець і пити з ним чай, або додавати в салат.
Червоне вино – натуральний антиоксидант
Користь антиоксидантів відома багатьом любителям зеленого чаю. У червоному вині цих речовин більше і вони більш корисні. Антиоксидант під назвою ресвератрол як раз таки відповідає за окислення холестерину й перешкоджає його накопиченню на стінках вен. Завдяки цьому кров ходить по судинах більш активно і швидко, не затримуючись, перетворюючись у згустки і тромби.
Куряче м'ясо – джерело таурину
Крім кури таурин також міститься в:
білій рибі;
кальмарах;
яйцях;
молочних продуктах.
Таурин знижує в'язкість крові, підвищуючи тонус судин і зміцнює їх. Також продукти, що містять таурин, сприяють нормалізації кров'яного тиску.