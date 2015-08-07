Розклад магнітних бур на серпень
10:41, 07 серпня 2015Країна
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У цьому місяці магнітні бурі очікуються 7, 8, 9 і 19 серпня. Зміни погоди і клімату впливають практично на всіх людей.
REUTERS
Але від надмірної сонячної активності частіше за інших страждають люди з гіпертонією, гіпотонією, перенесеними інфарктами та інсультами, а також з вегето-судинною дистонією, пише vgoru.org.
Серед основних симптомів метеозалежності – стомлюваність і дратівливість.
Реакціями організму на магнітні коливання можуть бути головні болі, безсоння, занепад сил, депресія, скачки тиску і порушення в роботі серцево-судинної системи організму.
Тому під час магнітних бур слід менше напружувати свій організм і, по можливості, переносити важливі зустрічі, а також пропускати галасливі вечірки. Якщо ж стан здоров'я сильно погіршився, то негайно викликайте "швидку" чи якомога швидше зверніться до лікаря.
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