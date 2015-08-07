Розклад магнітних бур на серпень

Але від надмірної сонячної активності частіше за інших страждають люди з гіпертонією, гіпотонією, перенесеними інфарктами та інсультами, а також з вегето-судинною дистонією, пише vgoru.org.

Серед основних симптомів метеозалежності – стомлюваність і дратівливість.

Реакціями організму на магнітні коливання можуть бути головні болі, безсоння, занепад сил, депресія, скачки тиску і порушення в роботі серцево-судинної системи організму.

Тому під час магнітних бур слід менше напружувати свій організм і, по можливості, переносити важливі зустрічі, а також пропускати галасливі вечірки. Якщо ж стан здоров'я сильно погіршився, то негайно викликайте "швидку" чи якомога швидше зверніться до лікаря.