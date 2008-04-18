Як Кабмін буде боротися з алкоголізмом та курінням

11:10, 18 квітня 2008
Країна
1

Підвищить акциз на спирт та цигарки

Кабінет Міністрів планує майже вдвічі підвищити ставки акцизного збору на етиловий спирт і сигарети. Відповідний проект закону розробило Міністерство фінансів.

Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в питаннях акцизного збору» (копію має в своєму розпорядженні видання), пропонує з 1 липня 2008 року підвищити фіксовану ставку акцизного збору на сигарети без фільтру з нинішніх 5 грн/1000 шт. до 15 грн/1000 шт., на сигарети з фільтром – з 14 грн/1000 шт. до 31,1 грн/1000 шт., а податкове зобов’язання зі сплати акцизного збору за кожне найменування сигарет встановити на рівні не менш ніж 19,3 грн/1000 шт. для сигарет без фільтру і 36,8 грн/1000 шт. для сигарет з фільтром.

Як пише видання, тимчасово, з 1 липня по 31 грудня цього року, фіксована ставка акцизного збору на сигарети без фільтру встановлюється на рівні 10 грн/1000 шт., на сигарети з фільтром – 22,5 грн/1000 шт., податкове зобов’язання – 13,6 грн/1000 шт. для сигарет без фільтру і 27,4 грн/1000 шт. для сигарет з фільтром.

Законопроект також передбачає підвищення ставок акцизного збору на етиловий спирт, спиртові дистиляти і спиртні напої, отримані шляхом перегонки виноградного вина і вичавок з винограду, з 21,5 грн/л до 39 грн/л (з 1 липня до 31 грудня 2008 року – до 30 грн/л). Акцизні ставки на пиво пропонується збільшити з 0,31 грн/л до 0,63 грн/л (з 1 липня до 31 грудня 2008 року – до 0,47 грн/л). Вартість ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами знижується до 250 грн. за кожне місце торгівлі.

Як відзначає видання, неофіційно джерело в Мінфіні повідомило, що у відомстві підвищення розміру акцизного збору на алкогольні напої і тютюнові вироби вважають доцільним. «Зростання ставок акцизного збору повинно випереджати зростання індексу інфляції. Досі відбувалося навпаки», - сказав співрозмовник в Мінфіні.

Як відзначає видання, про існування законопроекту відомо голові асоціації «Спілка оптовиків і виробників алкоголю і тютюну» (СОПАТ) Володимиру Демчаку. «Я знаю, що такий законопроект розроблено в Мінфіні, але поки він непублічний», – сказав Демчак. За його інформацією, законопроект планувалося зареєструвати у Верховній Раді в минулий четвер через народного депутата від БЮТ Сергія Соболєва. Проте цього не відбулося. Отримати коментар Соболєва виданню вчора не вдалося.

proUA

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter