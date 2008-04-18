Як Кабмін буде боротися з алкоголізмом та курінням

Кабінет Міністрів планує майже вдвічі підвищити ставки акцизного збору на етиловий спирт і сигарети. Відповідний проект закону розробило Міністерство фінансів.

Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в питаннях акцизного збору» (копію має в своєму розпорядженні видання), пропонує з 1 липня 2008 року підвищити фіксовану ставку акцизного збору на сигарети без фільтру з нинішніх 5 грн/1000 шт. до 15 грн/1000 шт., на сигарети з фільтром – з 14 грн/1000 шт. до 31,1 грн/1000 шт., а податкове зобов’язання зі сплати акцизного збору за кожне найменування сигарет встановити на рівні не менш ніж 19,3 грн/1000 шт. для сигарет без фільтру і 36,8 грн/1000 шт. для сигарет з фільтром.

Як пише видання, тимчасово, з 1 липня по 31 грудня цього року, фіксована ставка акцизного збору на сигарети без фільтру встановлюється на рівні 10 грн/1000 шт., на сигарети з фільтром – 22,5 грн/1000 шт., податкове зобов’язання – 13,6 грн/1000 шт. для сигарет без фільтру і 27,4 грн/1000 шт. для сигарет з фільтром.

Законопроект також передбачає підвищення ставок акцизного збору на етиловий спирт, спиртові дистиляти і спиртні напої, отримані шляхом перегонки виноградного вина і вичавок з винограду, з 21,5 грн/л до 39 грн/л (з 1 липня до 31 грудня 2008 року – до 30 грн/л). Акцизні ставки на пиво пропонується збільшити з 0,31 грн/л до 0,63 грн/л (з 1 липня до 31 грудня 2008 року – до 0,47 грн/л). Вартість ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами знижується до 250 грн. за кожне місце торгівлі.

Як відзначає видання, неофіційно джерело в Мінфіні повідомило, що у відомстві підвищення розміру акцизного збору на алкогольні напої і тютюнові вироби вважають доцільним. «Зростання ставок акцизного збору повинно випереджати зростання індексу інфляції. Досі відбувалося навпаки», - сказав співрозмовник в Мінфіні.

Як відзначає видання, про існування законопроекту відомо голові асоціації «Спілка оптовиків і виробників алкоголю і тютюну» (СОПАТ) Володимиру Демчаку. «Я знаю, що такий законопроект розроблено в Мінфіні, але поки він непублічний», – сказав Демчак. За його інформацією, законопроект планувалося зареєструвати у Верховній Раді в минулий четвер через народного депутата від БЮТ Сергія Соболєва. Проте цього не відбулося. Отримати коментар Соболєва виданню вчора не вдалося.

proUA