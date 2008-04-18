У київських школах щодня знаходять дітей з вошами

У столичних школах значно почастішали випадки педикульозу. Майже щодня в класах виявляють дітей з вошами у волоссі.

Варто зазначити, що в зоні особливого ризику - діти початкових класів. Вони контактніші, частіше міняються шапками і гребінцями.

Фахівці відзначають, що застрахуватися від педикульозу неможливо.

У аптеках констатують зростання попиту на противопедикульозні засоби. На прилавку асортименти ліків виробництва від України до Франції. А ще є Польща, Прибалтика і Болгарія.

Минулого року від вошів страждали школи на Харківщині і Вінниччині. Сьогодні в лідерах Київ. Столична санепідемстанція з червня минулого року фіксує зростання педикульозу серед всього населення.

Довідка. Воша - стійкий паразит. Декілька годин може жити на морозі, 2 дні - під водою і без їжі. Долає 30-сантиметровий шар піску і легко переносить навіть радіацію. Але краще всього вона почуває себе в рідній стихії - на голові. За добу життя воша висмоктує 3 міліграми крові і відкладає до 160 яєць.

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