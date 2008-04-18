У дитячих пластикових пляшечках знайшли отруйну речовину

Виявляється, що хімічні речовини, що входять до складу пляшок та інших виробів з пластмаси для малюків, можуть бути причиною гормональних порушень. Програма Національної Токсикології в експерименті на щурах показала, що при годуванні або введенні твариною малих доз хімічної речовини бісфенолу А, яка входить до складу пластикових пляшок, збільшується частота передракових станів, розладів сечовипускання і раннього статевого дозрівання.

Навіть поки дія цієї речовини на тварин повністю не доведено, учені вже б`ють тривогу, щоб не допустити його шкідливого впливу на людей. За даними Асоціації Контролю Захворювань, більше 90% американців схильні до дії бісфенолу.

Адміністрація Їжі та Ліків попросила 7 компаній по виготовленню дитячих поїлок відповісти, чи використовують вони бісфенол в своєму виробництві. Серед них опинилися такі відомі виробники, як Hain Celestial Group, Nestle USA and Abbott Laboratories.

Представник по виготовленню дитячого харчування у вівторок заявив, що науково доведена безпека даної речовини, до того ж, жоден уряд ще не заборонив використовувати його у виробництві.