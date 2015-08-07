Для добудови нового корпусу "Охматдиту" оголошено відкритий відбір генпідрядника

Замовник будівництва нового корпусу “Охматдит” державне підприємство “Укрмедпроектбуд” оголошує відкритий конкурс щодо вибору генерального підрядника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор ДП — замовника будівництва “Укрмедпроектбуд” Ірина Коваль.

За її словами, це останній етап перед відновленням будівництва.

“Лише після вибору генпідрядника на відкритому конкурсі передбачені у бюджеті кошти можуть бути виділені. Конкурс буде максимально прозорим. В його рамках буде вибрано не лише генпідрядника, а й субпідрядника.

Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі зазначив, що в бюджеті 2015 року на завершення будівельно-монтажних робіт виділено 500 млн грн.

“Добудова нового корпусу дозволить увійти Україні у Міжнародний реєстр донорів. Не маючи платформи, якою стане новий корпус “Охматдиту”, Україну не включать до цього реєстру”, - сказав Квіташвілі.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня уряд передав лікувально-діагностичний комплекс НДСЛ «Охматдит» до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України.

Будівництво нового корпусу, який включає Центр променевої терапії, але загалом розрахований на 23 відділення, розпочався у 2011 році. Вартість проекту - 1,8 млрд грн. На сьогодні освоєно 400 млн грн. У жовтні 2013 році державне фінансування призупинилося.

Заплановано, що в цій лікарні хворим на рак дітям робитимуть пересадки кісткового мозку від нерідного донора. Згідно зі статистикою, щороку в Україні такого типу трансплантації потребують близько 100 дітей, однак ці операції поки що роблять лише за кордоном.