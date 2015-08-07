З початку року реабілітаційне лікування в санаторіях Міноборони пройшли понад 1 тис. бійців АТО

З початку року реабілітаційне лікування в санаторіях Міністерства оборони пройшли понад 1 тис. бійців АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Управління комунікації та преси Міністерства оборони Оксана Гаврилюк на брифінгу в Києві.

«У санаторно-курортних закладах Збройних сил України знаходяться 138 військових, які проходять там реабілітаційне лікування. Всього з початку 2015 року реабілітаційне лікування пройшли 1 тис. 44 військових», - зазначила вона.

За словами Гаврилюк, на сьогодні на лікуванні у медичних закладах Міноборони перебувають 179 військових ЗСУ та 5 військовослужбовців інших формувань, а 25 військових лікуються за кордоном.