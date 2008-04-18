Депресію і шизофренію можна лікувати за допомогою танго

Багато хвороб - від депресії до шизофренії можна лікувати за допомогою танго. Такої думки дотримується аргентинський лікар-психіатр Федеріко Троссеро, автор книги, що недавно вийшла, під назвою "Танготерапія".

Він викладає на кафедрі університету міста Росаріо і ось вже більше чотирьох років використовує цей танець як лікувальний засіб, який допомагає людям позбавитися багатьох проблем зі здоров`ям. За його словами, "танго саме по собі має терапевтичний ефект". Він зазначає, що після танців його пацієнти почували себе значно краще, багато хто позбавився від постійних головних болів.

У свою чергу інший аргентинський лікар Роберто Пеїдро, який одним із перших звернув увагу на лікувальні властивості танго, вважає, що воно може стати ефективним засобом лікування таких важких захворювань, як хвороба Альцгеймера і Паркінсона.

Це підтверджує дослідження, проведене Вашингтонським університетом /США/, в якому взяли участь дві групи людей, які страждали від паркінсонізму, або тремтливого паралічу. У одній з них хворі регулярно займалися танго, а в другій робили вправи зі стільцями. З`ясувалося, що у пацієнтів першої групи не тільки помітно покращилось самопочуття, але і координація рухів.

Як зазначають фахівці, танго допомагає і людям, що страждають від хвороби Альцгеймера, яка характеризується прогресуючим зниженням інтелекту. Танці не тільки сприяють активнішому способу життя пацієнтів, але й примушують їх керувати мозком, оскільки їм необхідно правильно запам`ятовувати всі рухи.

В даний час лікування за допомогою танго широко застосовується в декількох лікувальних установах країни і привертає все більший інтерес з боку медиків. У липні цього року в місті Росаріо навіть пройде перший Міжнародний конгрес із танготерапии.

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