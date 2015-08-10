Квіташвілі обіцяє, що Україна вже у вересні розпочне закупівлі ліків через міжнародні організації

ЮНІСЕФ, ПРООН та Crown Agents закуповуватимуть необхідні ліки за програмами: ВІЛ-СНІД, туберкульоз, імунопрофілактика, дитяча онкологія - онкогематологія та ін / Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Кабінеті міністрів.

За словами Квіташвілі, процес закупівель відбуватиметься через 3 міжнародні організації - ЮНІСЕФ, ПРООН та Crown Agents.

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"Ці три організації закуповуватимуть необхідні ліки за 7 програмами: ВІЛ-СНІД, туберкульоз, імунопрофілактика, дитяча онкологія - онкогематологія, доросла онкологія, вірусний гепатит та конвенція ООН з прав дитини (гемофілія і орфанні захворювання). Ми завершили усні переговори. Днями до Києва з Нью-Йорка прилітає технічна група, яка працюватиме детально над договором. Плануємо підписати цей договір до 25 серпня, щоб розпочати процес закупівель через міжнародні організації вже у вересні», - зазначив міністр.

Він підкреслив, що міжнародні організації завезуть в Україну необхідні препарати дуже швидко - «у них є багаторічні контакти з виробниками, а також запаси готової продукції на складах».

«До кінця року всі потреби в ліках в країні будуть перекриті. А в наступному році процес закупівель розпочнеться в лютому », - сказав Квіташвілі.