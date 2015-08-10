Експерт розповів про радіаційний фон у Києві через пожежу в Чорнобилі
16:29, 10 серпня 2015Країна
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Підвищення радіаційного фону в Києві і в Чорнобильській зоні у зв'язку з пожежею не фіксується.
В даний час радіаційний фон у середньому становить 24 мікрорентген на годину / ТСН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Петро Коротинський на брифінгу в Києві.
За його словами, підвищення радіаційного фону у Чорнобильській зоні не фіксується. «На даний час радіаційний фон в середньому становить 24 мікрорентген на годину (норма там 50 мікрорентген на годину)», - сказав Коротинський.
Він додав, що по Києву радіаційний фон становить 12 мікрорентген на годину при нормі у 30 мікрорентген на годину.
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