Спека підвищує ризик щодо утворення тромбів

Чудово, якщо захисна протизгортувальна система спрацює вчасно і розсмокче тромб, повідомляє med2.ru. В іншому випадку, тромб може закупорити судину, зумовивши інфаркт міокарда, інсульт чи серйозне порушення трофіки кінцівки.

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Лікарі попереджають, що спека підвищує ризик тромбоутворення на 20%, а куріння збільшує відсоток ризику до 100. Ризик зростає пропорційно кількості викурених цигарок і ступеня зневоднення організму.

Боротися зі зневодненням необхідно звичайним споживання чистої води. Її кількість має бути близько 2 літрів на добу. Для літніх людей такий об'єм рідини може бути небезпечним через збільшення навантаження на серце і нирки. Медики радять для літніх людей обмежити споживання води до 1,5 в день, скоротити калорійність їжі і полегшити раціон, споживаючи вегетаріанську або дієтичну їжу.