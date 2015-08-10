Штаб Ахметова допомагає в лікуванні поранених дітей з Невельського

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, троє хлопчиків 3, 6 і 11 років отримали травми різного ступеня тяжкості під час обстрілу села Невельске Ясинуватського району 8 серпня. В будинок, де проживала родина, потрапив снаряд, стався обвал житла. Відразу після трагічної події діти були доставлені в міську лікарню. Найбільшу кількість ушкоджень отримав наймолодший, за словами лікарів, його стан важкий.

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«На даний момент хлопчики перевезені на подальше лікування в Дніпропетровську дитячу обласну лікарню. Штаб Ріната Ахметова бере їх під опіку. У найкоротші терміни ми очікуємо від лікарів медичні висновки зі списками ліків, після чого будуть закуплені усі необхідні медикаменти для подальшого лікування дітей», – розповіла Ірина Темерко, керівник напрямку «Адресна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

Також під супроводом Гуманітарного штабу знаходяться ще 3-е маленьких жителів Донецька, які підірвалися на міні в Кіровському районі Донецька 7 серпня.

Хлопчики 8, 12 і 13 років отримали важкі травми, двоє старших знаходяться в реанімації. Фахівці Гуманітарного штабу вже закупили для хлопців всі необхідні медикаменти та перев'язувальні матеріали. З батьками постраждалих в Донецьку хлопчиків почали роботу психологи Штабу Ріната Ахметова.