Луценко: Необхідно обмежити випуск трамадолу на 90%

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО констатує, що закрити аптеки, які незаконно торгують трамадолом, неможливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

Міністр зазначив, що правоохоронці хотіли закрити всі аптеки, які незаконно торгують трамадолом, але «реально закрити згідно із законом аптеку неможливо, закон виписаний спеціально мафією».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, необхідно обмежити випуск трамадолу на 90%, тому що навіть скорочення на 80% недостатньо. При цьому міністр зауважив, що Горлівське підприємство «Стирол» «нібито закрило виробництво трамадолу».

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив на тому, що, перш за все, міліції необхідно посилити роботу з встановлення оптовиків-торговців трамадолом. «Потрібно провести внутрішнє розслідування», - сказав він.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, якщо наркоторговець затриманий на дільниці, і міліціонер-дільничний про це не знає, то “до біса цього дільничного, значить, він у “долі”.

Міністр категорично заявив, що такі дільничні будуть негайно звільнені з правоохоронних органів, тому що масова торгівля трамадолом “не може не мати співучасників з боку міліції”.