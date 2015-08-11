До Донецька прибула автоколона штабу Ахметова з продуктами для мирних мешканців

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, допомога призначена мирним жителям, які залишаються на непідконтрольній українській владі території.

18 великовантажних автомобілів доставили на «Донбас Арену» 360 тонн продуктів, з яких волонтери сформують 25 тисяч наборів виживання для людей похилого віку, багатодітних та прийомних сімей, інвалідів та інших найбільш вразливих соціальних категорій.

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Всі блокпости на шляху прямування та митний огляд автоколона пройшла з повним пакетом документів, оформлених з дотриманням всіх норм і процедур, згідно з чинним законодавством України, та підтверджує склад вантажу і якість продукції. Також в наявності наказ Міністерства соціальної політики України про визнання вантажу гуманітарним.

Штаб Ріната Ахметова продовжує інтенсивні поставки гуманітарної допомоги на Донбас. В період з 9 по 16 серпня в донецький логістичний центр буде відправлено 6 автоколон. Це понад 1700 тонн продуктів, із яких планується сформувати 162 тисячі наборів виживання: 130 тисяч дорослих і 32 тисячі дитячих.

До кінця серпня Штаб планує відправити на Донбас 2 гуманітарні рейси і за підсумками поставок в логістичних центрах Донецька і Маріуполя сформувати 420 тисяч дорослих і 39 тисяч дитячих наборів виживання для мирних жителів Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення.