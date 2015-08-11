Чого бояться діти, які отримали травму війни

Для них організовуються групові заняття та індивідуальні консультації, під час яких психологи допомагають позбутися накопиченої тривоги і стресу, викликаних пережитими бойовими діями. Все частіше діти самі просять психологів про консультації та підтримку.

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Фахівці Психологічної служби знаходять підхід до кожної дитини, допомагаючи відпочити душею. Найчастіше хлопці звертаються зі скаргами на нічні кошмари, переживання про втрату батьків, страх власної смерті. Не завжди діти приходять з чітко сформульованими питаннями та скаргами, часто йдуть просто інтуїтивно.

«Переживання не мають поділу на вік і стать. Їм однаково схильні і хлопчики, і дівчатка різного віку. В основному всі діти на початку з осторогою ставляться до психологів. Ті, хто молодший, сприймають групові заняття, як розвага, але методики роботи з маленькими дітьми і спрямовані на те, щоб ненав'язливо, через гру, малювання вони побороли свої страхи і переживання. Підлітки самі можуть розібратися, що їх турбує, і просять психологів допомогти, поговорити, вислухати. Хтось не може адаптуватися до нового місця проживання, хтось боїться за себе та рідних, залишаючись у зоні бойових дій. Ми намагаємося максимально приділити час і допомогти всім діткам», – розповіла Алла Антонова, психолог Штабу Ріната Ахметова.

Днями в Психологічну службу надійшло звернення від відпочиваючих діток з сусіднього табору. Вихованці Мар'їнської школи-інтернату, які виїхали з рідного міста, який знаходиться на лінії зіткнення, самі попросили психологів про допомогу. З 10 серпня фахівці Штабу Ахметова почали займатися і з ними.

Всього з початку роботи Психологічної служби Штабу Ріната Ахметова допомогу отримали більше 23 тисяч дітей Донбасу різного віку, що знаходяться на непідконтрольній території, так і переселенців в різних куточках України.

Психологічна служба штабу Ріната Ахметова працює в Донецьку, Макіївці, Єнакієве, Харцизьк, Горлівці, Маріуполі та Києві. Також для переселенців з дітьми психологи працюють на території всієї України, для запису до психолога зверніться на безкоштовну гарячу лінію штабу 0800 509 001. Крім того, ви можете задати анонімний питання психолога по електронній пошті psychological-help@i.ua