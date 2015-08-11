Перша допомога при тепловому ударі

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС, за прогнозами Укргідрометцентру, найближчими днями в Україні утримається суха та спекотна погода. Зокрема сьогодні на Київщині - 35-37°.

Служба порятунку звертається до громадян з проханням не перебувати на сонці, адже це може стати причиною теплового та сонячного удару.

Тепловий і сонячний удар виникають, коли людина тривалий час перебуває в умовах сильної спеки (тепловий удар) або під прямим сонцем (сонячний удар). Іноді люди наражаються на небезпеку, бажаючи якнайсильніше засмагнути, і не враховують, що організм не в силах миттєво пристосуватися до таких змін температури. Також тепловий удар легко отримати при тривалій фізичній роботі у полі, в задушливих приміщеннях, під час туристичних походів і фізичних тренувань. Також у групі ризику люди, які страждають на серцево-судинні, ендокринні захворювання, люди зі світлою шкірою, літні люди та діти. Крім того, причиною порушення теплорегуляції організму може стати щільний одяг, що погано пропускає повітря, а також вживання алкогольних напоїв.

Слід носити влітку легкий головний убір світлого кольору, на пляжі користуватися парасолькою, вживати більше води і продуктів, багатих на вуглеводи і білки.

Під час відпочинку на морі варто уникати тривалого перебування на пляжі, перші три дні краще взагалі перебувати у тіні, особливо у найспекотніші години дня (з 10.00 до 14.00).

Під час перегрівання організм втрачає багато рідини за рахунок потовиділення, збільшується її циркуляція в периферійних тканинах, через що виникає недостатність кровопостачання головного мозку і серця. Сонячний і тепловий удари мають схожі прояви. Головними симптомами теплового і сонячного ударів є головний біль, запаморочення, сонливість, слабкість, блювання, висока температура - до 40 градусів, можуть бути м'язові спазми і біль, розлади зору, кровотеча з носа, галюцинації, втрата свідомості.

При тепловому і сонячному ударі потрібно перенести потерпілого у прохолодне затінене місце і дати пити багато води. Добре було б прийняти прохолодний душ або ванну. Якщо такої можливості немає, слід роздягнути потерпілого до пояса, обернути мокрим простирадлом або покласти мокрі рушники на голову, на ділянки пахових складок, там, де проходять великі судини. Щоб відбувалося випаровування вологи, слід створити рух повітря за допомогою вентилятора або обмахування потерпілого чимось. Також ефективною при сонячному ударі є цибуля: необхідно натерти її соком долоні і ступні та дати потерпілому понюхати нарізану цибулю. Крім того, можна піднести до носа потерпілого ватку з нашатирним спиртом.

При сонячному ударі, крім перегріву, можуть бути опіки шкіри. Якщо шкіра уражена сильно і на ній є пухирі, слід прикрити місце опіку сухою стерильною пов'язкою і звернутися до лікаря.

Якщо постраждалому не стає краще, він без свідомості, в нього порушене дихання або погано прощупується пульс, необхідно негайно викликати невідкладну медичну допомогу.