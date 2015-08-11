Допомогу штаба Ахметова отримують мешканці найвіддаленіших сіл Донбасу

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, волонтери відвідали близько 120 сіл, селищ і маленьких містечок. Особлива увага приділяється жителям на лінії зіткнення.

Сьогодні, 11 серпня, черговий виїзд мобільна бригада Штабу Ахметова здійснила в три села Ясинуватського району, які знаходяться на лінії зіткнення, - Бажане, Сокіл і Соловйове. Волонтери доставили 850 наборів виживання для людей похилого віку, інвалідів, багатодітних сімей та інших соціально вразливих категорій населення.

«Сьогодні наші волонтери відвезли допомогу туди, де її дуже чекають. Люди там виживають тільки своїми силами, часто піддаються обстрілу. Щоб приїхати до них вчасно, а чекали їх місцеві жителі з раннього ранку, бригада виїхала в 3 години ночі. За день волонтери видали 850 наборів виживання, в першу чергу, людям похилого віку, одиноким матерям, інвалідам», - розповідає Євгенія Рзаєва, керівник відділу дистрибуції напряму «Гуманітарна допомога» Штабу Ахметова.

Всього на лінії зіткнення і мирній території Донецької області мобільними бригадами було видано 13 200 наборів виживання. Це допомога для мирних жителів пільгових категорій Ясинуватського, Волноваського, Артемівського, Дзержинського районів.

На непідконтрольній Україні території Донецької області «мобільну» допомогу отримали жителі 82 сіл і селищ Амвросіївського району, самої Амвросіївки, населених пунктів Тельманівського району. На сьогоднішні там видано 12 608 наборів для пільговиків.

«Проект мобільної видачі допомоги був запущений Штабом Ахметова в кінці травня 2015 року. З тих пір кілька разів на тиждень волонтери виїжджають туди, де немає можливості відкрити стаціонарний пункт видачі. Таким чином, ми намагаємося допомогти якомога більшій кількості людей. Робота мобільних волонтерів дуже складна. Їм доводиться долати сотні кілометрів, проходити довгі перевірки на блокпостах, під час поїздок вони неодноразово потрапляли під обстріл. Але, незважаючи на всі складнощі, Гуманітарний штаб і волонтери постійно розширюють географію і продовжують надавати допомогу людям», - прокоментувала Рзаєва.