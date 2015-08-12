В Україні розпочала роботу місія ООН щодо проведення міжнародних закупівель ліків

Про це УНІАН повідомили у МОЗ. Відомство спільно з ПРОООН, ЮНІСЕФ та ВООЗ сформувало робочу групу, яка працюватиме в Україні до 14 серпня 2015 р.

На ознайомчій зустрічі сторони уточнили технічні моменти процесу передачі заявок, визначення потреби, оплати, можливих ризиків.

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Серед питань, які будуть розглянуті протягом найближчих днів, планується підготувати список реєстрації пацієнтів для терміново необхідних препаратів; розробити проект плану закупівель, у тому числі зі строками по окремим найменуванням; розробити проект оцінки організації, логістики, складування та розподілення; сформулювати та визначити схему співпраці, а також розробити проект витратної матриці програми.