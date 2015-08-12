У Харкові значно зросла кількість випадків зараження хворобою Лайма

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні Держсанепідслужби України в Харківській області.

За відомостями СЕС, кількість випадків захворювання на борреліоз за січень-липень збільшилася в 3,5 рази – до 64 зафіксованих фактів (за аналогічний період попереднього року – 18 випадків). При цьому кількість захворілих дітей до 18 років складає 18,7% (12 осіб), що в 3 рази більше ніж у попередньому році (4 особи).

Довідка УНІАН. Кліщовий борреліоз, або хвороба Лайма - інфекційне захворювання, що передається кліщами, які інфіковані Borrelia burgdorferi, із сімейства Spirochetaceae. Це – єдиний вид боррелії, патогенний для людини і широко поширений в помірному кліматичному поясі.

Боррелії зі слиною кліща потрапляють в шкіру і протягом декількох днів розмножуються, після чого вони поширюються на інші ділянки шкіри і внутрішні органи (серце, головний мозок, суглоби та ін.).

Через 1-1,5 місяці розвиваються ознаки ураження нервової системи, серця або суглобів.