ЮНІСЕФ передав Держсанепідслужбі обладнання для перевірки питної води на сході

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН прес-релізі ЮНІСЕФ та Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Згідно з повідомленням, завдяки цим матеріалам Держсанепідслужба України зможе провести понад 800 аналізів якості питної води, яку постачають у домівки понад 600 тис. дорослих і дітей, що проживають на територіях, підконтрольних владі України.

Офіційна передача обладнання відбулась у Краматорську для Донецького обласного лабораторного центру та в Сєверодонецьку для Луганського обласного лабораторного центру.

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«Сьогоднішня подія надзвичайно важлива для жителів регіону. Обладнання і тестові набори, які сьогодні отримують наші лабораторії, дозволять Держсанепідслужбі контролювати безпеку питної води за мікробіологічними показниками у Донецькій та Луганській областях. А це, у свою чергу, дозволить знизити ризик вживання зараженої води та попередити спалахи інфекційних захворювань», - сказав голова Держсанепідслужби Святослав Протас та висловив подяку ЮНІСЕФ за допомогу.

За словами керівника офісу ЮНІСЕФ у Краматорську Фатіми Яндієвої, забезпечення питною водою та гідними санітарними умовами людей, що постраждали під час конфлікту, є одним із пріоритетних напрямів гуманітарної допомоги ЮНІСЕФ на сході України. «Ми і надалі будемо робити все можливе для надання допомоги тим, хто її потребує», - запевнила вона.

За оцінкою ЮНІСЕФ, з початку конфлікту на сході України майже 1,3 млн дітей і дорослих зіткнулися з серйозною нестачею води через пошкоджену або зруйновану систему водопостачання. За цей час майже 1,4 млн людей стали вимушеними переселенцями в межах України, в тому числі принаймні 174 тис. дітей.

З січня 2015 року ЮНІСЕФ разом із партнерами допомогли понад 550 тис. дітей і дорослих отримати доступ до безпечної питної води у Донецькій і Луганській областях. Більше 54 тис. людей, у тому числі діти, також отримали гігієнічні набори від ЮНІСЕФ.

Як повідомляв УНІАН, в липні ЮНІСЕФ висловлював побоювання з приводу можливого спалаху інфекційних захворювань на сході України. Також у Дитячому фонді ООН відзначили, що бойові дії продовжують чинити негативний вплив на життя дітей. З березня 2014 року в результаті конфлікту принаймні 68 дітей були вбиті і 182 дитини отримали поранення. ЮНІСЕФ звернувся до донорів із закликом виділити 55 млн 800 тис. доларів США для надання допомоги жителям сходу України. Було заявлено про дефіцит фінансування на той час в обсязі 81%.