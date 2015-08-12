Під час обстрілу терористами Красногорівки осколкові поранення отримала жінка
12:49, 12 серпня 2015Країна
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Під час обстрілу терористами Красногорівки осколкові поранення отримала літня жінка.
Осколкові поранення отримала літня жінка 1926 р. / Фото: УНІАН
Про це начальник міліції Донецької області В'ячеслав Аброськін написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, «з 22.30 до сьогоднішньої ночі, 2.00, терористи завдали артилерійський удар по селу Красногорівка Ясинуватського району і місту Авдіївка. Є численні руйнування, пошкоджено лінії електропередач та газопостачання».
«У Красногорівці снаряди влучили в будівлі сільської ради, клубу, школи, приватні домоволодіння. Дістала осколкові поранення літня жінка, 1926 року народження», - повідомив Аброськін.
На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу міліції.
«Обстріл бойовики вели з боку Яковлівки», - повідомив начальник міліції Донецької області.
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