МОЗ за тиждень має з'ясувати, скільки медпрепаратів у лікарнях України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на засіданні Кабінету міністрів.

«Необхідно зробити виїзні перевірки – разові перевірки в ті області, де найменший рівень забезпечення вакцинами, - сказав Яценюк. - Протягом тижня провести, щоб на наступний Кабмін (засідання уряду-УНІАН), де яка ситуація».