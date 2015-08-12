МОЗ за тиждень має з'ясувати, скільки медпрепаратів у лікарнях України

12:56, 12 серпня 2015
Країна
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив міністру охорони здоров'я Олександру Квіташвілі провести виїзні перевірки медичних закладів на предмет наявності вакцин і медичних препаратів першої необхідності.

лекарства / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на засіданні Кабінету міністрів.

«Необхідно зробити виїзні перевірки – разові перевірки в ті області, де найменший рівень забезпечення вакцинами, - сказав Яценюк. - Протягом тижня провести, щоб на наступний Кабмін (засідання уряду-УНІАН), де яка ситуація».

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