Україна готова підписати договори з міжнародними організаціями на поставку медпрепаратів - Квіташвілі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні уряду міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі.

«До кінця наступного тижня зможемо підписати договори з усіма технічними деталями. Ми йдемо за планом, який поставили. Докорінні зміни в закупівлі медпрепаратів вже почалися», - сказав міністр.

За словами Квіташвілі, зараз в Україні працює велика технічна місія ООН, а також фахівці ЮНІСЕФ, які в подальшому можуть займатися закупівлею медпрепаратів за кількома програмами, зокрема за програмами закупівлі вакцин.

«У них є контакти виробників і можливості швидко завезти лікарські препарати», - сказав міністр.

Квіташвілі також повідомив, що перші партії вакцин до регіонів України можуть бути поставлені вже наприкінці вересня – на початку жовтня цього року.