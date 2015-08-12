Білорусь готова надати гуманітарну допомогу Україні
15:19, 12 серпня 2015Країна
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Білорусь готова надати гуманітарну допомогу Україні.
У Білорусі - близько 100 тис. українських біженців, яким білоруські власті намагаються створити максимально комфортні умови / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Києві.
«Ми готові надати максимальне сприяння людям, які страждають в цих районах (на сході України), ми готові розглянути можливість надання гуманітарної допомоги на підставі українського законодавства», - сказав Макей.
Він нагадав, що у Білорусі на сьогодні проживає близько 100 тисяч українських біженців, яким білоруські власті намагаються створити максимально комфортні умови.
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