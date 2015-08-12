Білорусь готова надати гуманітарну допомогу Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Києві.

«Ми готові надати максимальне сприяння людям, які страждають в цих районах (на сході України), ми готові розглянути можливість надання гуманітарної допомоги на підставі українського законодавства», - сказав Макей.

Він нагадав, що у Білорусі на сьогодні проживає близько 100 тисяч українських біженців, яким білоруські власті намагаються створити максимально комфортні умови.