Рінат Ахметов: "Я хочу подякувати кожному з вас!"

Про це УНІАН повідомили в Гуманітарному штабі Ріната Ахметова.

«Я хочу сказати спасибі кожному з вас. Ви цілий рік системно, 24 години на добу, допомагаєте людям вижити. А я глибоко переконаний: якщо ти чужий біль не сприймаєш як свій, без душі і серця, неможливо зробити таку роботу, яку ви робите! Тому я хочу сказати вам величезне спасибі! Мені в страшному сні не могло наснитися, що ми з вами будемо рятувати наших земляків від голодної смерті. Допомагати їм вижити. Слово страшне – «вижити», але це правда. Ви краще за всіх знаєте, як наша допомога допомагає, як на неї чекають люди», – підкреслив Рінат Ахметов.

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Керівники напрямків розповіли засновнику Штабу про особливості роботи, наявні проблеми, про те, як сприймають допомогу люди, і які питання вимагають першочергової уваги.

Станом на 12 серпня, Гуманітарний штаб видав мирним жителям Донбасу 4 мільйона продуктових наборів. «Штаб працює в повному обсязі», - підкреслив директор Штабу Григорій Чаклунів.

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«Рінат Ахметов передав щирі слова подяки кожному волонтеру, який працював протягом року у Штабі. Величезна, величезне спасибі! Зустріч пройшла дуже тепло. Ми аналізували те, що зроблено, багато говорили про те, як далі будемо допомагати. Рінат Ахметов ще раз сказав, що Донбас в його серці назавжди, і він й на жодну секунду в думках не покидав його. Поки потрібна буде його допомога, він допомагатиме», - розповіла після зустрічі Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Довідка УНІАН. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова був створений 6 серпня 2014 року. Він об'єднав ресурси Фонду Ріната Ахметова, бізнес групи СКМ і ФК «Шахтар». Штаб працює за такими напрямками: гуманітарна допомога продуктами мирним жителям, адресна допомога, психологічна підтримка дітей і їх батьків, які отримали травму війни.

Станом на 12 серпня 2015 року:

Видано 4 014 465 продуктових наборів для дорослого населення

290164 продуктових набори для дітей

500 000 чоловік щомісяця отримують допомогу продуктами

4 910 осіб отримали адресну допомогу (з урахуванням допомоги підприємств групи СКМ - 20 195 осіб)

Понад 23 000 дітей отримали допомогу психологів

1942 дитини пройшли оздоровлення в рамках Програми «Мирне літо – Дітям Донбасу» (600 дітей - у дитячому таборі на Азовському морі, 1342 дитини відпочили в дитячих літніх центрах).