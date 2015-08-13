У Таїланді - спалах лихоманки Денге: українцям краще утриматися від поїздок

У МЗС українців попереджають про спалах лихоманки Денге у Таїланді / Фото: liveinternet.ru

Рекомендації МЗС розміщено на сайті міністерства.

"У зв’язку зі спалахом захворювань на вірусну лихоманку Денге в тайських провінціях Патумтхані, Ратчабурі, Пхетчабурі, Районг, Так, Трат та Анг Тонг, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України, які мають намір відвідати Таїланд чи вже перебувають на території цієї країни, вживати відповідних профілактичних заходів або тимчасово утриматися від відвідання вказаних територій", - йдеться у повідомленні.