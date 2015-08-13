В Україні почастішали випадки захворювання на лептоспіроз

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, за останніми даними Центру з контролю і моніторингу захворювань МОЗ, за червень цього року в Україні зафіксовано 22 таких випадків, з них найбільше-у Хмельницькій, Сумській областях та в Києві.

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Лікарі закликають не купатись та не рибалити у водоймах, де введені обмежувальні заходи, а також у водоймах із застійною водою. З домашніми тваринами в сільському господарстві необхідно працювати в захисній одежі, зробити тваринам щеплення проти лептоспірозу.

Лептоспіроз - це гостра інфекційна хвороба, що викликається збудником з роду лептоспір. Зараження людей відбувається через ушкоджену шкіру та слизові оболонки при купанні у водоймах зі стоячою водою, при вживанні сирої води із природних водойм, молока та м’яса заражених тварин.

Переносниками лептоспір в природі є гризуни (щури, миші), а також свині, рідше - велика худоба та собаки.

Усі хворі на лептоспіроз чи підозру на це захворювання підлягають обов’язковій госпіталізації до інфекційного відділення.