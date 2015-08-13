Штаб Ахметова видав жителям Донбасу понад 4 мільйони наборів виживання

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, за рік роботи, з серпня 2014 по серпень 2015, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова видав 4 млн 14 тис. 465 наборів виживання. Для того, щоб доставити такі великі обсяги допомоги за рік Гуманітарний штаб відправив на Донбас 82 автоколони. Це 2 816 великовантажних автомобілів, які доставили в логістичні центри Штабу в Донецьку і Маріуполі 56 320 тонн продуктів для формування наборів виживання.

Допомога призначена мешканцям Донецької та Луганської областей і вимушеним переселенцям з Донбасу - найбільш незахищеним категоріям мирних жителів: людям похилого віку, дітям, інвалідам, одиноким батькам, багатодітним і виховують дітей-сиріт сім'ям, вагітним та інші.

Середній вік отримувача допомоги від Штабу становить 66,5 років. Допомогу отримують по обидві сторони лінії дотику:81,6 % - пенсіонери, 6, 8 % - інваліди 1-2 груп, 6,1 % - батьки-одинаки, 3,9 % - багатодітні родини та сім'ї, які виховують сиріт та дітей з обмеженими можливостями, 1,6 % - інші пільгові категорії.

Для них у 61 місті і районі 21 Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення працюють понад 100 стаціонарних пунктів видачі допомоги.

У травні 2015 року Штаб Ріната Ахметова запустив новий напрямок роботи –доставку продуктів в маленькі віддалені населені пункти Донбасу мобільними бригадами видачі. Така доставка здійснюється туди, де немає можливості відкрити стаціонарний пункт, але допомога дуже затребувана. Набори виживання вже отримали 25 808 мирних жителів пільгових категорій з 120 сіл і селищ на лінії зіткнення, непідконтрольної території, а також у місцях компактного проживання переселенців в Донецькій і Луганській областях.

Як відомо, крім продуктової допомоги дорослим, Гуманітарний штаб видає ще й набори для дітей до 2-х років. У дитячому наборі є все необхідне: молочні суміші, каші, фруктові та овочеві пюре. Станом на 12 серпня 2015 року, Штабом Ахметова вже видано 290 324 дитячих набору по обидві сторони лінії зіткнення.

Штаб Ріната Ахметова продовжує поставки гуманітарної допомоги на Донбас, щоб продовжувати видачу наборів виживання. До кінця серпня планується відправити 2 гуманітарних рейсу, і за підсумками поставок в логістичних центрах Донецька і Маріуполя, сформувати ще 420 тисяч дорослих і 39 тисяч дитячих гуманітарних наборів для мирних жителів Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення.