Російські фармкомпанії постачають ліки на окуповані території Донбасу

Згідно з даними аналітичної компанії RNC Pharma, постачання ліків з Росії на окуповані території Донбасу виросли при постійному обсязі поставок ліків в Україну (близько 21 млн доларів).

За словами аналітиків, відсоток надходжень у так звані «ЛНР» і «ДНР» збільшився за перше півріччя до показника 43% порівняно з минулим роком, пише РБК.ру

Експерти вважають, що причиною зростання можуть бути прямі поставки ліків дистриб'юторами в аптеки Донеччини та Луганщини, у зв'язку з тим, що Україна відмовилася постачати медикаменти на окуповані території Донбасу.

Раніше основними одержувачами ліків були київські та дніпропетровські дистриб'ютори, однак у цьому році з'явилися численні інші компанії по юридичним адресам у Донецьку.

RNC Pharma додає, що за перше півріччя значну частку ринку захопили ростовські дистриб'ютори, які безпосередньо без посередників постачають ліки на Донбас.

Як зазначає джерело в компанії-постачальнику медичної продукції, провезення в «ДНР» та «ЛНВ» жорстко контролюються російською стороною.

Згідно з даними української аналітичної компанії Proxima Research, обсяг продажу медичної продукції у реальному вираженні зменшився на 54% в Донецькій області і на 70% у Луганській. Змінився і асортимент товарів. Якщо раніше це були препарати від різних захворювань, то зараз найчастіше купують заспокійливі, знеболюючі препарати, бинти та шприци.

Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники Служби безпеки України заблокували канал постачання лікарських засобів терористам на окуповану територію Донецької області. Згідно вилучених товарно-транспортними накладними, ліки прямували до Донецька, Макіївки і Шахтарськ. За оперативною інформацією, велика частина медикаментів надходила безпосередньо до незаконних збройних формувань бойовиків, інші реалізовувалися за максимально завищеними цінами місцевим жителям.