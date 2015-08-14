МОЗ вивчить питання щодо зниження мінімальної температури у житлах українців

Про це повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

У МОЗ нагадали, що Кабінет міністрів своїм розпорядженням від 5 серпня № 809-р "Про затвердження плану заходів з підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2015/16 року та його проходження" доручив розглянути питання щодо можливості знизити мінімально допустиму температуру у житлових приміщеннях жителів України.

Узгоджені пропозиції будуть подані Мінрегіону у вказаний розпорядженням уряду термін – до 15 вересня.